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Рио Фърдинанд поиска една от титлите на Манчестър Сити

  • 25 сеп 2026 | 19:14
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Бившият защитник на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд намекна, че ще добави още една титла от Висшата лига към колекцията си, след като Манчестър Сити сензационно беше признат за виновен по обвинения за нарушаване на финансовите правила на дивизията.

Присъдата „виновен“ е била произнесена по всички, освен едно, от 115-те обвинения, свързани с финансовите регулации на Висшата лига. Ръководството на лигата обвини клуба в мащабни финансови измами по време на ера на продължителни успехи, като изслушването пред независим панел приключи през 2024 г.

Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения
Манчестър Сити е признат за виновен по 114 от 115 обвинения

Сити ще обжалва решението, но сега се очаква и наказание, като някои фенове призовават клубът да бъде лишен от трофеите, спечелени през този период.

Това включва титлата, която клубът спечели през сезон 2011-12 г., когато изпревари Юнайтед благодарение на знаменития гол на Серхио Агуеро в последната минута на последния ден от сезона срещу КПР.

Това означаваше, че Сити спечели лигата пред местния си съперник Юнайтед благодарение на по-добрата си голова разлика, а Фърдинанд беше част от отбора на „червените дяволи“, който загуби битката в онзи ден.

Има ли възможност Манчестър Юнайтед и Ливърпул да увеличат титлите си заради провиненията на Ман Сити
Има ли възможност Манчестър Юнайтед и Ливърпул да увеличат титлите си заради провиненията на Ман Сити

Бившият защитник използва социалните мрежи, за да поиска на практика Сити да бъде лишен от титлата, спечелена през онази година.

„Още един медал от Висшата лига ще бъде добавен към витрината“, написа 47-годишният бивш футболист в социалните мрежи.

Той напусна Юнайтед в края на сезон 2013-14, в който Сити отново спечели Висшата лига, въпреки че Ливърпул завърши на второ място.

В случай на шокиращо развитие, при което Сити бъде лишен от титлите си, спечелени по време на периода на финансови нарушения, Юнайтед ще получи две титли – за сезони 2011-12 и 2017-18, докато Ливърпул ще получи трофея за 2013-14.

Присъдата може да доведе до различни наказания, включително огромно отнемане на точки, финансови санкции и дори изхвърляне от елита.

Отнемането на точки може дори да бъде приложено със задна дата, което увеличава шанса Сити да бъде лишен от титлите си във Висшата лига. В такъв случай облагодетелствани ще бъдат отбори като Юнайтед и Ливърпул, които биха получили по още три титли от Висшата лига.

Манчестър Сити с позиция след новината, че клубът е признат за виновен
Манчестър Сити с позиция след новината, че клубът е признат за виновен
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