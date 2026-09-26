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Исландия пропусна отлична възможност да тръгне с победа в групата на България

  • 26 сеп 2026 | 21:10
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Исландия пропусна отлична възможност да тръгне с победа в групата на България

Исландия и Естония завършиха 1:1 в първия си мач от Лига C, група 4 на Лигата на нациите – групата, в която е и България. Андри Гудьонсен (45') даде преднина на домакините от Исландия точно преди почивката, но Максим Паскочи (64') изравни и донесе точката на Естония.


Исландците имаха инициативата през по-голямата част от първото полувреме и успяха да стигнат до гол в самия му край. След почивката обаче Естония заигра по-уверено и изравни в 64-ата минута. Домакините имаха шанс отново да поведат, но не успяха да се възползват от отсъдената в тяхна полза дузпа, която беше пропусната. До края двата отбора имаха възможности да стигнат до победата, но нов гол не падна.

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Така Исландия и Естония започнаха кампанията с по една точка, което оставя всичко отворено в групата на България. Следващият мач на България в турнира е срещу Естония на 29 септември.

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