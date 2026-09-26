Фарьорските острови и Казахстан не успяха да се победят

Отборите на Фарьорските острови и Казахстан завършиха 1:1 в първи мач за двата тима от група 3 на Лига "С". И двата гола паднаха през първата част, като първо домакините поведоха, но казахите успяха да изравнят. В същата група са още отборите на Словакия и Молдова.
Oще в 14-ата минута Фарьорските острови излязоха напред. Андриас Едмундсон центрира отляво и намери в наказателното поле и намери Аки Самуелсен, който засече със шпагат и неспасяемо прати топката в мрежата на гостите – 1:0. Радостта на скандинавците обаче трая само дванадесетина минути. В 26-ата минута казахите изравниха след корнер и центриране, при което Темирлан Ерланов се извиси и с глава наказа Фарьорите – 1:1.
През втората част най-добрият шанс за гол се откри пред левия бранител на гостите Ян Вороговски в 60-ата минута, но той нацели страничната греда на домакините с диагонален удар от наказателното поле.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google