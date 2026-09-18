От ФА поискаха обяснения от Инфантино за решенията, които предизвикаха големите скандали

Президентът на Футболната асоциация на Англия (ФА) Деби Хюит, която е и вицепрезидент на ФИФА, поиска от лидера на световния футбол Джани Инфантино да обясни официално отмяната на червения картон и съответното наказание на нападателя на САЩ Фоларин Балогун на Мондиал 2026. Хюит направи това изявление пред Би Би Си и заяви, че очаква отговор на въпроса си на предстоящото съвещание на Съвета на ФИФА, което планирано на 15-и октомври.

Президентът на Бундеслигата за Инфантино: Той трябва да си тръгне

Балогун получи червен картон по време на 1/16-финала от Световното първенство САЩ – Босна и Херцеговина заради фаул среущ защитника Тарик Мухаремович. Американецът го удари с бутоните отзад по крака, а Дисциплинарната комисия на ФИФА отмени дисквалификацията и така нападателят вече можеше и взе участие в 1/8-финала против Белгия (1:4). По-късно журналистът Бен Джейкъбс съобщи, че ФИФА е взела решението след като на Джани Инфантино са му позвънили от Белия дом. Президентът на САЩ Доналд Тръмп сам потвърди, че е звъннал на Инфантино по въпроса и е поискал да се преразгледа наказанието на Балогун.

Френската футболна федерация официално оттегли подкрепата си за Джани Инфантино

Също така лидерката на английския футбол ще поиска от Инфантино представяне на пълната документация, която касае плана му за продажба на дялове от турнирите на ФИФА на частни инвеститори – скандална идея, която беше наречена FIFA Forward Enterprise (FFE). Писмото, което Деби Хюит е изпратила в деловодството на ФИФА, е с копие до генералния секретар на организацията Матиас Графстрьом и също така съдържа обвинения в неефективно управление и разрушаване на корпоративната култура в световния футболен орган.

Скандалното предложение на Инфантино все пак ще се обсъжда във ФИФА

През юли стана ясно, че Инфантино иска да създаде компания, която ще може да контролира основните мъжки и женски турнири, в това число и Световното първенство. Според него, създаването на FIFA Forward Enterprise (FFE) ще увеличи приходите в касата на ФИФА и ще помогне за развитието на футбола в световен мащаб. Той също така обеща и сериозни финансови постъпления аз всяка една страна-членка, а очакванията бяха в сметките в Цюрих да постъпят около 4,2 милиарда американски долара. Идеята обаче беше посрещната с яростни критики, съпротива и призиви за оставка на Инфантино от много видни функционери, регионални централи, национални федерации, всички те водени от УЕФА.

И Белгия се отрече от Инфантино

На първо място подкрепата си от Инфантино оттеглиха самата УЕФА, организацията на Северна, Централна Америка и Карибския басейн (КОНКАКАФ), Азиатската футболна конфедерация (АФК) и Южноамериканската (КОНМЕБОЛ). Малко по-късно обаче подкрепа за Инфантино и неговите планове изразихаот Африка (КАФ), Аржентинската футболна асоциация (АФА) и други страни.

56-годишният Инфантино беше избран за първи път начело на ФИФА на извънреден конгрес през февруари 2016-а година, а след това два пъти беше преизбиран без опозиция при гласуването. Следващите избори за глава на ФИФА ще се състоят през март 2027-а година в Мароко.

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