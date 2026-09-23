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Лудогорец обяви колко ТВ зрители го гледат в efbet Лига и Европа, бройката е огромна

  • 23 сеп 2026 | 15:05
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Определени мачове на Лудогорец в efbet Лига и евротурнирите събират над 1,5 млн. аудитория. Това пишат “орлите” на своя официален сайт. Също така те допълват, че всеки кръг от родното първенство събира средно около 1,5 млн. зрители пред екраните.

“Заради успешното си представяне ПФК „Лудогорец” се радва на голяма популярност и подкрепа, не само от своите привърженици от цялата страна, чиито брой скоростно се увеличава, но и от фенове на други отбори, което е безспорно признание за качеството на игра и професионализма на целия екип на Клуба. Мачовете на отбора са най-гледаните по телевизията и са първи избор при определяне на програмната схема на телевизиите.

На база данните от пийпълметричните изследвания, всеки кръг от родното първенство се наблюдава по телевизията средно от около 1,5 млн. зрители, като отделни мачове на нашия Клуб от българския шампионат и от евротурнирите са с над 1,5 млн. аудитория. Това прави, българският футбол, в частност ПФК „Лудогорец“, най-ефективното и масово средство за реклама”, четем на сайта на 14-кратния роден шампион.

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