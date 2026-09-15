Гръцката федерация също се отрече от Инфантино

Гръцката футболна федерация и бившият директор на германските национални отбори Оливер Бирхоф изразиха подкрепа за призивите на УЕФА за промени в ръководството на световния футбол. Това засилва европейската опозиция срещу президента на ФИФА Джани Инфантино.

Президентът на гръцката централа (ЕПО) Макис Гагацис обяви, че организацията му оттегля доверието си от Инфантино. Той изтъкна няколко причини за това решение.

„Гръцката федерация зае ясна позиция срещу кандидатурата на Джани Инфантино. На Световното първенство видяхме неща, които са неприемливи за футболната общност. След това... дойде и програмата за правата на Световни първенства, а ние сме срещу нея. Вследствие на това, ние оттегляме подкрепата ни към президента на ФИФА“, заяви Гагацис.

Изявлението му дойде след заседание на Изпълнителния комитет на УЕФА в Солун, съпътствано от демонстративен мач на легенди. На събитието присъства и президентът на УЕФА Александър Чеферин, който обаче не говори пред медиите.

Оливер Бирхоф също изрази загриженост за посоката, в която се развива футболът под настоящото ръководство на ФИФА.

„Трябва да се погрижим за футбола. Той вече е твърде комерсиален, но все още принадлежи на всички, които го обичат. Гледната точка на други хора по света може да е различна, но през последните седмици и месеци се случиха неща, заради които вече не вярваме, че футболът е воден в правилната посока“, коментира Бирхоф.

Опозицията срещу Инфантино разполага със срок до средата на ноември, за да излъчи свой кандидат за президентския пост, но към момента такъв все още не е обявен. В събота Йеспер Мьолер, президент на Датския футболен съюз и член на Изпълкома на УЕФА, потвърди, че европейските федерации активно търсят кандидат, който би могъл да събере необходимата подкрепа за мнозинство.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google