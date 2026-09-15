Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Гръцката федерация също се отрече от Инфантино

Гръцката федерация също се отрече от Инфантино

  • 15 сеп 2026 | 19:29
  • 428
  • 0
Гръцката федерация също се отрече от Инфантино

Гръцката футболна федерация и бившият директор на германските национални отбори Оливер Бирхоф изразиха подкрепа за призивите на УЕФА за промени в ръководството на световния футбол. Това засилва европейската опозиция срещу президента на ФИФА Джани Инфантино.

Президентът на гръцката централа (ЕПО) Макис Гагацис обяви, че организацията му оттегля доверието си от Инфантино. Той изтъкна няколко причини за това решение.

„Гръцката федерация зае ясна позиция срещу кандидатурата на Джани Инфантино. На Световното първенство видяхме неща, които са неприемливи за футболната общност. След това... дойде и програмата за правата на Световни първенства, а ние сме срещу нея. Вследствие на това, ние оттегляме подкрепата ни към президента на ФИФА“, заяви Гагацис.

Изявлението му дойде след заседание на Изпълнителния комитет на УЕФА в Солун, съпътствано от демонстративен мач на легенди. На събитието присъства и президентът на УЕФА Александър Чеферин, който обаче не говори пред медиите.

Оливер Бирхоф също изрази загриженост за посоката, в която се развива футболът под настоящото ръководство на ФИФА.

„Трябва да се погрижим за футбола. Той вече е твърде комерсиален, но все още принадлежи на всички, които го обичат. Гледната точка на други хора по света може да е различна, но през последните седмици и месеци се случиха неща, заради които вече не вярваме, че футболът е воден в правилната посока“, коментира Бирхоф.

Опозицията срещу Инфантино разполага със срок до средата на ноември, за да излъчи свой кандидат за президентския пост, но към момента такъв все още не е обявен. В събота Йеспер Мьолер, президент на Датския футболен съюз и член на Изпълкома на УЕФА, потвърди, че европейските федерации активно търсят кандидат, който би могъл да събере необходимата подкрепа за мнозинство.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Бивш халф на Милан подписа с клуб в Катар

Бивш халф на Милан подписа с клуб в Катар

  • 15 сеп 2026 | 15:41
  • 819
  • 0
Ханзи Флик: Ще съм щастлив, когато всичко около “Златната топка” приключи

Ханзи Флик: Ще съм щастлив, когато всичко около “Златната топка” приключи

  • 15 сеп 2026 | 15:24
  • 3827
  • 6
Аякс се разбра с доскорошен халф на Тотнъм

Аякс се разбра с доскорошен халф на Тотнъм

  • 15 сеп 2026 | 15:00
  • 6074
  • 3
Мален, след като изравни рекорд на Тоти: Просто искам да вкарвам много голове

Мален, след като изравни рекорд на Тоти: Просто искам да вкарвам много голове

  • 15 сеп 2026 | 14:30
  • 1158
  • 0
Джон Стоунс е с контузия след първия си мач като титуляр в Интер

Джон Стоунс е с контузия след първия си мач като титуляр в Интер

  • 15 сеп 2026 | 14:00
  • 902
  • 1
Матеус е убеден кой трябва да вдигне "Златната топка"

Матеус е убеден кой трябва да вдигне "Златната топка"

  • 15 сеп 2026 | 13:53
  • 7586
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

  • 15 сеп 2026 | 19:29
  • 22080
  • 65
Лудогорец остава без треньор до часове, частен самолет го извежда от България

Лудогорец остава без треньор до часове, частен самолет го извежда от България

  • 15 сеп 2026 | 16:14
  • 39637
  • 116
България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

  • 15 сеп 2026 | 20:38
  • 2297
  • 0
Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

  • 15 сеп 2026 | 13:21
  • 25472
  • 111
Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

  • 15 сеп 2026 | 13:20
  • 13705
  • 73
Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

  • 15 сеп 2026 | 16:28
  • 9615
  • 3