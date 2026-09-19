КАФ покани Инфантино на конференция в Кабо Верде

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е поканен от Африканската футболна конфедерация да присъства на двудневна стратегическа конференция в Кабо Верде следващия месец.

Писмо, изпратено от КАФ до асоциациите-членки тази седмица, кани 54-мата президенти на срещата на 7 и 8 октомври, след като президентът на КАФ Патрис Мотсепе преди това е обсъждал идеята няколко пъти.

Южноафриканският милиардер е близък приятел на Инфантино, който е изправен пред предизвикателство за поста си преди президентските избори на ФИФА догодина.

Изпълнителният комитет на КАФ миналия месец изрази подкрепата си за Инфантино, а редица отделни африкански футболни асоциации също заявиха, че го подкрепят, тъй като той е подложен на критики след предложението му да продаде дял до 20% от турнири на ФИФА, включително Световното първенство, на частни инвеститори.

Планът, който се провали, предизвика ожесточена опозиция от УЕФА, Азиатската футболна конфедерация и КОНКАКАФ и доведе до призиви за промяна начело на ФИФА. Африка обаче не изрази възражения и заяви, че подкрепя Инфантино.

Докато миналите гласувания във ФИФА често са водили до разделение в африканските гласове, подкрепата от КАФ идва в контраст с ожесточените критики към действията на Инфантино от други части на футболния свят. 54-те гласа на Африка са значителен брой от 211-те асоциации членки, които ще гласуват, ако той се изправи срещу претендент на изборите в Рабат през март, пише агенция Ройтерс.

56-годишният швейцарец потвърди, че се кандидатира за нов мандат, но все още не се е появил негов опонент, въпреки че УЕФА заяви, че търси надежден претендент.

🚨 CAF will hold a major Strategy Conference in Cape Verde from October 7-9, 2026.



Key discussions will include:



• Making football across CAF’s 54 Member Associations world-class and self-sustaining.

• Lessons from Africa’s 10 teams at the 2026 FIFA World Cup.

• Strategies… pic.twitter.com/uMJoYWxvFj — Micky Jnr (@MickyJnr__) September 15, 2026

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