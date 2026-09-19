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Тунчев: Време е Арда да се върне на победния път

  • 19 сеп 2026 | 10:59
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Старши треньорът на Арда Александър Тунчев очаква труден двубой срещу Черно море, но вярва, че неговият отбор има необходимото, за да се върне към победите. Кърджалийци приемат варненския тим днес, а наставникът е категоричен, че целта пред неговия състав е спечелването на трите точки.

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„Надявам се да успеем да вземем трите точки. Очаква ни труден мач, както всеки друг. Черно море не започна сезона по най-добрия начин, но разполага с качествен отбор“, коментира Тунчев.

Арда също не успя да спечели последните си два мача, което според треньора ще направи предстоящата среща още по-оспорвана. Въпреки негативните резултати Тунчев вижда положителни неща в играта на своя тим.

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„Време е да се върнем на победния път. Играем у дома, а това е сериозно предимство. Успяваме да създаваме положения и да отбелязваме голове. Трябва обаче да подобрим представянето си в защита“, заяви наставникът.

Той коментира и възможните тактически варианти на Черно море, като подчерта, че Арда трябва да бъде подготвена за различни сценарии.

„Познаваме отбора на Черно море. Възможно е да играят с петима защитници, но може и да изберат друга схема. За нас е важно да сме готови за всичко и най-вече да покажем собственото си лице на терена“, каза Тунчев.

Арда ще бъде без един от основните си футболисти – Доминик Янков. Полузащитникът има проблем, заради който е играл известно време с обезболяващи инжекции, и ще трябва да почива около две седмици.

Тунчев очаква предстоящата пауза да даде възможност на отбора да се възстанови и да се подготви за натоварената програма след нея.

„Паузата ще ни се отрази добре. Ще можем да починем, да презаредим и след това да се подготвим за останалите мачове, които също ще бъдат много сериозни“, допълни треньорът.

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