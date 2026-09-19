Тунчев: Време е Арда да се върне на победния път

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев очаква труден двубой срещу Черно море, но вярва, че неговият отбор има необходимото, за да се върне към победите. Кърджалийци приемат варненския тим днес, а наставникът е категоричен, че целта пред неговия състав е спечелването на трите точки.

Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

„Надявам се да успеем да вземем трите точки. Очаква ни труден мач, както всеки друг. Черно море не започна сезона по най-добрия начин, но разполага с качествен отбор“, коментира Тунчев.

Арда също не успя да спечели последните си два мача, което според треньора ще направи предстоящата среща още по-оспорвана. Въпреки негативните резултати Тунчев вижда положителни неща в играта на своя тим.

ЦСКА без Ебонг и Анжело Мартино срещу Арда

„Време е да се върнем на победния път. Играем у дома, а това е сериозно предимство. Успяваме да създаваме положения и да отбелязваме голове. Трябва обаче да подобрим представянето си в защита“, заяви наставникът.

Той коментира и възможните тактически варианти на Черно море, като подчерта, че Арда трябва да бъде подготвена за различни сценарии.

„Познаваме отбора на Черно море. Възможно е да играят с петима защитници, но може и да изберат друга схема. За нас е важно да сме готови за всичко и най-вече да покажем собственото си лице на терена“, каза Тунчев.

Арда ще бъде без един от основните си футболисти – Доминик Янков. Полузащитникът има проблем, заради който е играл известно време с обезболяващи инжекции, и ще трябва да почива около две седмици.

Тунчев очаква предстоящата пауза да даде възможност на отбора да се възстанови и да се подготви за натоварената програма след нея.

„Паузата ще ни се отрази добре. Ще можем да починем, да презаредим и след това да се подготвим за останалите мачове, които също ще бъдат много сериозни“, допълни треньорът.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google