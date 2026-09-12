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ЦСКА без Ебонг и Анжело Мартино срещу Арда

  • 12 сеп 2026 | 14:39
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ЦСКА без Ебонг и Анжело Мартино срещу Арда

Временният наставник на ЦСКА Даниел Моралес обяви групата за днешното домакинство на Арда (Кърджали) от 9-ия кръг на efbet Лига. "Армейците" ще бъдат без наказания Макс Ебонг и Анжело Мартино, който пък пропуска срещата поради здравословни причини. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" е тази вечер от 21:15 часа и ще бъде ръководен от Михаел Павлов.

ЦСКА срещу Арда в дебюта на Моралес след оставката на Янев
ЦСКА срещу Арда в дебюта на Моралес след оставката на Янев

Ето цялата група на "червените": 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Андрей Йорданов, 14. Теодор Иванов, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 32. Факундо Родригес, 37. Бари Котър, 11. Мохамед Брахими, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 8. Стефано Сенси, 99. Джеймс Ето'о, 30. Петко Панайотов, 80. Георги Чорбаджийски, 67. Каталин Иту, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра, 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц.

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