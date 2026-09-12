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Феновете на Черно море призоваха за оставки: Всички вън! Време е за ново начало!

  • 12 сеп 2026 | 16:09
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Националният фен клуб на Черно море излезе с позиция по повод последните събития в клуба. "Моряците" изпитват сериозни затруднения от началото на новия сезон, а привържениците призовават за масови оставки. Отборът на Илиан Илиев има само един успех през настоящата кампания, а вчера пропусна да победи Локомотив (София), след като водеше с 2:0, а и беше с човек повече от своя противник.

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Публикуваме декларацията на "Национален фен клуб Черно море Варна" без редакторска намеса:

"ВСИЧКИ ВЪН! ВРЕМЕ Е ЗА ИСТИНАТА! ВРЕМЕ Е НАЙ-НАКРАЯ ДА СЕ ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТ И НЕЩАТА ДА СЕ КАЖАТ ТАКИВА, КАКВИТО СА!

През годините ние, феновете на Черно море, многократно се опитвахме да насочим вниманието към редица наболели проблеми. Писахме декларации, разговаряхме с ръководители и футболисти, отправяхме призиви и настоявахме за промяна.Дори изцяло нашата инициатива за промяна на емблемата и положеният безвъзмезден труд бяха неглижирани и захвърлени!

Въпреки нежеланието да бъдем чути и въпреки работата на парче, представяна като голямо постижение, продължихме безрезервно да подкрепяме отбора. Явно точно там е и нашата вина!

Всички свикнаха с комфорта да получават подкрепата ни независимо от резултатите и отношението си. Част от футболистите сякаш не се интересуват какво ще се случи с клуба - заплатите им идват, макар да знаем, че не са големи, и няма значение дали отборът побеждава, губи или се представя по начин, недостоен за емблемата

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Ръководството демонстрира пълно безхаберие. Неведнъж заявявахме директно, че клубът се управлява аматьорски. В отговор получавахме минимални и закъснели действия - неща, които би трябвало да бъдат елементарна част от управлението на всеки професионален футболен клуб, а не повод за похвали.

Собствениците отдавна изглеждат абдикирали от отговорността си. Из България се разказват легенди как зад Черно море стои могъщ собственик, как всичко било наред с финансирането и как клубът се ползвал с влияние.

„Реалността, която ние виждаме всеки ден, е съвсем различна!

ДОЙДЕ ВРЕМЕТО ЗА ИСТИНАТА И РАВНОСМЕТКАТА!

Проблемите не са от вчера. Те се трупат от години. Няколкото сезона, в които Илиан Илиев постигна чудеса с крайно ограничен бюджет за професионален футболен клуб от Варна - подчертаваме, от ВАРНА - само временно отклониха вниманието от тях. Но истината рано или късно излиза наяве.

СОБСТВЕНИЦИ - ПЪЛНА АБДИКАЦИЯ! РЪКОВОДСТВО - БЕЗХАБЕРИЕ И ЛИПСА НА ВИЗИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ! ФУТБОЛИСТИ - АМАТЬОРСКО ОТНОШЕНИЕ И ПОДИГРАВКА С ИМЕТО „ЧЕРНО МОРЕ“!

Отношението към емблемата и клуба не отговаря на нивото на българския елит. То прилича повече на отношение към отбор, примирил се с посредствеността и място във второто ниво на футбола ни. Резултатите вече го показват.

РАВНОСМЕТКАТА Е ЕДНА: ВСИЧКИ ВЪН!

Време е за ново начало! От този момент нататък ще се борим за истинска промяна. Прахът в очите вече е отмит. За нас няма друг вариант освен тотална чистка и цялостна промяна! Дори да дойдат най-тежките дни, сме готови да преминем през тях. По-добре труден път към истинска промяна, отколкото още години на безхаберие, примирение и работа на парче!

Защото това е Черно море! Това е Варна! Черно море го е имало и ще продължава да го има - независимо от хората, които временно управляват клуба, независимо какво ще се случи и през какви трудности ще трябва да преминем!

ВСИЧКИ ВЪН! САМО ЧЕРНО МОРЕ!".

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