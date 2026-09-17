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  3. Кадрови проблеми в Черно море преди Кърджали

Кадрови проблеми в Черно море преди Кърджали

  • 17 сеп 2026 | 18:53
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Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 23 футболисти за гостуването на Арда от десетия кръг на efbet Лига. "Моряците" ще са без доста основни футболисти, след като заради контузии отпаднаха Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Селсо Сидни и Емануил Няголов.

С травма е и Алекс Колев, който все още се възстановява по специална програма. За сметка на тях треньорът на варненци взе в групата младите Кристиан Михайлов и Димитър Кючуков. Сред избраниците на специалиста попадна и последното ново попълнение Йоргос Понтику.

В групата на Черно море за двубоя са: Кристиан Томов, Дамян Христов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Димитър Кичуков, Мартин Банев, Александър Тодоров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Кристиан Михайлов, Петър Андреев, Иван Тасев, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Идрис Бунас, Йоргос Понтику, Георги Лазаров и Хорхе Падийя.

Двубоят между Арда и Черно море е в събота, 19 септември от 19:00 часа в Кърджали. Преди този мач Черно море заема 12-о място с 5 точки след една победа, две равенства и 6 загуби. Арда е на петото място с 16 точки, като кърджалийският тим има 5 успеха, едно равенство и 3 поражения.

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