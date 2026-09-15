Ивайло Петков: Приемаме много сериозно новия турнир - ще опитаме да отстраним Левски

Спортният директор на Арда Ивайло Петков говори след жребия новия турнир в родния футбол - Купата на Елита. Босът на тима от Кърджали е категоричен, че отборът му приема много насериозно надпреварата и ще се опита да отстрани Левски на “четвъртфиналите”

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“Ние ще излезем с всички налични футболисти в тези мачове. Приемаме сериозно турнира и ще играем за победи. Срещаме шампиона и ще се опитаме да го отстраним”, каза Петков.

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