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  3. Ивайло Петков: Приемаме много сериозно новия турнир - ще опитаме да отстраним Левски

Ивайло Петков: Приемаме много сериозно новия турнир - ще опитаме да отстраним Левски

  • 15 сеп 2026 | 19:46
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Спортният директор на Арда Ивайло Петков говори след жребия новия турнир в родния футбол - Купата на Елита. Босът на тима от Кърджали е категоричен, че отборът му приема много насериозно надпреварата и ще се опита да отстрани Левски на “четвъртфиналите”

Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка
Купата на Елита - "червено" дерби още на четвъртфиналите, Левски срещу Арда, размина се пловдивска битка

“Ние ще излезем с всички налични футболисти в тези мачове. Приемаме сериозно турнира и ще играем за победи. Срещаме шампиона и ще се опитаме да го отстраним”, каза Петков.

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