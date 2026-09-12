Тунчев: Дават много свобода за интерпретации на съдите, това не е ОК

Наставникът на Арда Александър Тунчев отново остана недоволен от това, че тимът му пусна лесен изравнителен гол при поражението с 1:4 от ЦСКА на стадион "Васил Левски".

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“Започнахме добре мача, отбелязахме още в първата минута. Имахме още една-две ситуации, в които да вкараме още веднъж. След 25-ата минута приехме ЦСКА в собствената си половина, но въпреки всичко неутрализирахме противника. Но и като в предишните мачове допускаме лесни голове, визирам дузпата. Имаме двама-трима съсетзатели, които не се разбраха кой да играе с топката, и дузпа.

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Не съм гледал дузпата и не знам каква е ситуацията. Дават много свобода на съдиите и си интерпретират ситуациите както им е угодно. Това не е ОК за мен.

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Казах на отбора, че ние сами можем да излезем от тази ситуация. Труден мач срещу ЦСКА, повторихме някои грешки от двубоя с Ботев. Ясно е, че срещу Черно море трябва да излезем с коренно различен начин на мотивация и мислене, ако искаме да спечелим. И Черно море ще търси начин да спечели нещо. Когато даден отбор е опрян до стената, е готов на абсолютно всичко", каза разочарованият Тунчев.

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