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Вълнуващ сблъсък в Кърджали

  • 19 сеп 2026 | 07:15
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Вълнуващ сблъсък в Кърджали

Арда и Черно море се изправят един срещу друг в интригуващ сблъсък от 10-ия кръг на efbet Лига. Двубоят в Кърджали стартира в 19:00 часа с първия съдийски сигнал на Георги Кабаков.

И двата отбора не се намират в най-добрата си форма. Домакините са в серия от две поредни загуби и към момента заемат петата позиция в класирането. "Моряците" пък така и не успяват да убедят с представянето си от началото на сезона. За 9-те си изиграни срещи дотук момчетата на Илиан Илиев имат едва един успех и само 5 спечелени точки, които им отреждат 12-ото място.

Преди седмица "небесносините" допуснаха тежко поражение от ЦСКА в София. Футболистите на Александър Тунчев откриха резултата още в първата минута, но след това инкасираха четири попадения и си тръгнаха с празни ръце от столицата.

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Варненци пък буквално изпуснаха победата срещу Локомотив (София), след като имаха преднина от 2:0 и бяха с човек повече на терена. След края на мача наставникът на Черно море беше изключително разочарован и отправи остри думи към своите играчи.

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Последва декларация от феновете на "моряците", които призоваха за оставки, а от ръководството на клуба призоваха за обединение, за да се излезе максимално бързо от трудната ситуация.

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В лагера на кърджалийци няма сериозни кадрови проблеми, докато гостите ще трябва да се справят без куп основни състезатели. Илиев няма да може да разчита на контузените Александър Колев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Селсо Сидни и Емануил Няголов. Добрата новина е, че последното ново попълнение Йоргос Понтику попадна в групата за двубоя.

Кадрови проблеми в Черно море преди Кърджали
Кадрови проблеми в Черно море преди Кърджали

Арда (Кърджали) - Черно море

Начало: 19:00 часа
Съдия: Георги Кабаков
Стадион: "Арена Арда", Кърджали

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