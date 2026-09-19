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  3. България излиза срещу Германия в 1/8-финал на Евроволей 2026

България излиза срещу Германия в 1/8-финал на Евроволей 2026

  • 19 сеп 2026 | 06:16
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Волейболистите от националния отбор на България излизат днес от 19:00 часа срещу Германия в 1/8-финална среща от Европейското първенство за мъже в “Арена София”.

България е съдомакин на шампионата на Стария континент заедно с Италия, Румъния и Финландия.

Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини финишираха на трето място в предварителна Група В в София и излизат срещу втория от Група D - Германия.

И двата тима до момента допуснаха по една загуба в груповата фаза. България записа неуспех срещу Украйна с 1:3, а Германия допусна поражение от Франция с 0:3 в Клуж-Напока.

Франция разби Германия и завърши на първо място в Група D на ЕвроВолей 2026
Франция разби Германия и завърши на първо място в Група D на ЕвроВолей 2026

В последния си двубой в София България се наложи над световния №1 Полша с 3:2 гейма в епичен сблъсък пред рекордните 13 186 зрители.

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София
България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

Германия спечели първите си 4 срещи от турнира, но загуби 5-ия двубой от олимпийския шампион от Токио 2020 и Париж 2024 Франция.

България и Германия изиграха изключителен двубой преди една година на Световното първенство във Филипините, когато националите спечелиха с 3:0, но първата част завърши с 40:38 за момчетата на Джанлоренцо Бленджини.

Кошмар за Бундестима прeди битката с България
Кошмар за Бундестима прeди битката с България

Германия, която от този сезон е водена от италианеца Масимо Боти има и проблеми с окомплектоването на състава, след като заради контузии от тим отпаднаха посрещача Мариц Карлицек и разпределителя Йоханес Тиле.

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