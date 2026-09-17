Черно море се готви за сериозни изпитания

Отборът на Черно море се подготвя за две от поредните си тежки изпитания - предстоящото гостуване в събота на Арда в Кърджали и домакинство на шампиона Левски. Трудният старт в първенството за "моряците" бе съпроводено с негодувание от страна на феновете в последния мач на "Тича", когато варненци, с аванс от два гола, допуснаха равенство срещу Локомотив (София) през второто полувреме. Тогава "железничарите" стигнаха до точката с човек по-малко на терена след червения картон на Божидар Кацаров в края на първата част.

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В този футболен сюжет треньорът Илиан Илиев изрази разочарование от играчите и пое вина за случващото се, а последвалите декларации от страна на привържениците срещу начина, по който се ръководи клубът, както и ответната декларация на самото ръководство, едва ли помага.

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Това само нагнетява излишно напрежение, тъй като първенството е в твърде ранен стадий за подобни генерални изводи и все още нищо не е загубено. В някои от срещите отборът показа потенциал, но малшанс и липса на доза късмет попречи на "моряците" да спечелят заслужени точки.

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Най-неприятната ситуация бе контузията на Алекс Колев в срещата с Локомотив (Пловдив), когато след грубо влизане на противников играч таранът получи разкъсване на връзките на глезена, а в този случай не последва разглеждане и санкция от страна на съдийската бригада.

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При всички положения опитният треньорски щаб на Черно море е направил необходимия анализ от създадената вътрешна криза. Твърде вероятно е за двубоя с Арда да бъдат направени някои промени, а шанс за изява се очаква да бъде даден на позабравените момчета от школата Ертан Томбак и Берк Бейхан.



Пламен Трендафилов

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