Славия излезе с остра позиция срещу съдийството и употребата на VAR

Славия излезе с остър протест срещу съдийството и работата на VAR след загубата с 1:2 от ЦСКА 1948. Клубът оспорва отсъдената дузпа, довела до победния гол, и поставя под сериозно съмнение обективността на видеосъдийството в българския футбол.

Две дузпи, куп намеси на ВАР, отменен гол и инфарктен успех за ЦСКА 1948 над Славия, викове "Оставка!" на стадиона

"ПФК „Славия“:

Остро протестираме срещу отсъжданията на главния съдия Радослав Гидженов от Пловдив на мача Славия – ЦСКА 1948, пряко повлияли за крайния резултат 1:2. Грешното негово решение за дузпа в полза на противника, реализирана за победен гол, беше очевидно и за публиката на стадион „Александър Шаламанов“, и за телевизионните зрители. Реферското обяснение на положението бе свързано с колегите му в буса на системата VAR, паркиран на 100 метра по права линия от наказателното поле на Славия. В този бус по време на мача Кристиян Колев от Пловдив и Антонио Антов от Кюстендил, раздаваха правосъдие по впечатление, придобито от телевизионни камери и всемогъщата камера, която според тях винаги отчитала триизмерно, колко научно звучи, онова, което главният съдия уж не вижда. И уж му помага до го види. За да е обективно всяко решение.

Вероятно е така, но е странно, че в 4 мача от играни 10 в първенството досега Славия загуби 8 точки. И осемте след намесата на съдиите от VAR, чинно приета за обективна от главните съдии на терена. Радослав Гидженов също се довери на VAR. Той дори не отиде до затуления и охраняван екран, за да се увери в правотата на двамата в буса. И от това пострада Славия. Отборът ни загуби мача. С него загуби и доверието си в безпристрастното и обективно съдийство, точно заради което бе създадена и внедрена системата VAR.

Ние питаме, а вероятно въпросът ще бъде зададен и от други наши клубове – от кой отбор или от кои отбори е и българският VAR? Защото е по-добре да се знае, отколкото да се правят догадки и редица отбори да се напрягат, да харчат средства и труд и да се класират в таблицата там, където притежаващите позиции във VAR им посочат.

Отговорните фактори в БФС вече трябва да са забелязали, че след първата третина на шампионата в елита ясно се очертава и лига на ощетените от съдийството отбори, които не искат всеки техен неуспех да се обяснява с недоказаната обективност на VAR. И да си премълчават, и да се съгласяват, и да приемат, че испанец, или германец, или унгарец, или пратеник на съдийската колегия от Гваделупа ще решат проблема с недоволството от българските елитни съдии.

Ние протестираме, защото сме против резултатите да се решават и още по-лошо да се предрешават от рефери, в който и да е офис и бус. И да се смята, че обективността ще е налице, защото има VAR – система, която у нас пред очите ни се превръща от обективна в напълно субективна. Според случая и според цвета на фланелките, които съдиите у нас вече безпогрешно фаворизират без намесата на VAR.

ПФК Славия

София, септември 2026 г.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google