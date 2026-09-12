ЦСКА 0:1 Арда, гостите откриха в 61-вата секунда

Слушай на живо: ЦСКА - Арда (Кърджали)

ЦСКА и Арда играят при 0:1 в мач от 9-тия кръг на efbet Лига. Бирсент Карагарен откри резултата 61 секунди след началото на срещата.

Срещата е дебют на новия наставник на "червените" Даниел Моралес, който замени подалия оставка Христо Янев. Бразилецът предприе промени спрямо 11-те, които започнаха при победата с 4:2 над Левски за Суперкупата. Аут поради наказание и здравословен проблем са Макс Ебонг и Анжело Мартино, а Алмейда остана на пейката. На техните места влязоха Иту, Йорданов и Жордао.

Бившият наставник на ЦСКА пък гледа двубоя от трибуните.

Сблъсъкът започна шокиращо за домакините и отлично за гостите. След 61 секунди игра Иванов преодоля Йорданов отдясно и центрира, а Карагарен отбеляза с глава от границата на малкия пеналт.

"Червените" отговориха с опасен шут на Цварц от двайсетина метра в четвъртата минута, който профуча покрай левия страничен стълб. Четири по-късно Лапоухов улови изстрел на Ковачев.

В 11-ата минута Арда отново комбинира добре. Ковачев изведе Карагарен, а той шутира под ъгъл и след рикошет топката се отправи към мрежата на ЦСКА, но Лапоухов реагира добре, плонжира и изби в корнер.

ЦСКА - АРДА 0:1



0:1 Бирсент Карагарен 2

ЦСКА: 21. Лапоухов, 2. Пастор, 14. Иванов, 5. Гбамен, 19. Йорданов, 6. Жордао, 99. Ето’о, 8. Сенси, 67. Иту, 28. Питас, 10. Цварц

АРДА: 1. Господинов, 6. Попов, 24. Паскалев, 5. Любенов, 21. Велев, 80. Котев, 8. Янков, 91. Иванов, 10. Ковачев, 99. Карагарен, 9. Николов

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