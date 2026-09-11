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Илиан Илиев: Това е престъпление! Събрал съм мъртъвци в съблекалнята

  • 11 сеп 2026 | 23:17
  • 2006
  • 0
Илиан Илиев: Това е престъпление! Събрал съм мъртъвци в съблекалнята

Наставникът на Черно море Илиан Илиев беше крайно критичен след равенството 2:2 с Локомотив (София). „Моряците“ пропиляха два гола аванс с човек повече на терена.

Аралица: Тази точка е спечелихме с борба и характер
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„Трудно е да се обясни това, което се случи. Още като видях червения картон казах на момчетата, че това не е добре. Знам мисленето на футболистите. Пълно престъпление от наша страна. За всичко, което се случва, съм виновен аз. Събираме някакви мъртъвци в съблекалнята и им даваме шанс. Направих много компромиси с много неща. Като бумеранг това се връща към теб. В съблекалнята няма кой да поеме отговорност. Аз и Тасев щях да сменя като Андреев. Но не са само те виновни. Това е безотговорно отношение. Събираме хора, които нямат характери. Второто полувреме може само да рушиш и пак няма да пуснеш два гола. Аз съм виновен. Жалко за доброто първо полувреме, което изиграхме. Всеки човек, който е футболист по-малко, търси статични положения. Психиката не можеш да я промениш. Такъв се раждаш и такъв заминаваш“.

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