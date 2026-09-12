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  3. ЦСКА срещу Арда в дебюта на Моралес след оставката на Янев

ЦСКА срещу Арда в дебюта на Моралес след оставката на Янев

  • 12 сеп 2026 | 07:27
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ЦСКА срещу Арда в дебюта на Моралес след оставката на Янев
Слушай на живо
Слушай на живо: ЦСКА - Арда (Кърджали)

ЦСКА посреща Арда (Кърджали) в мач от деветия кръг на efbet Лига. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" започва с първия съдийски сигнал на Михаел Павлов в 21:15 часа.

ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба
ЦСКА обяви временния треньор, Христо Янев остава в клуба

"Червените" излизат в отлично настроение, след като преди три дни удариха с 4:2 Левски във финала за Суперкупа на България. Триумфът над "сините" обаче беше последен мач за наставника Христо Янев, който подаде оставка преди дербито. Специалистът ще продължи работата си в клуба, но за момента новата му позиция не е обявена.

Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет
Новият треньор на ЦСКА ще е чужденец с добра визитка, тези от efbet Лига не са приоритет

Срещата с Арда ще бъде дебют на Даниел Моралес, който влиза в ролята на временен наставник на ЦСКА. Натурализираният бразилец се превръща в първият треньор, който поема временно армейците. Той застана начело на гранда от Борисовата градина през 2020 година, дебютирайки с 0:0 срещу Рома на "Олимпико" в Лига Европа.

ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!
ЦСКА: Абсурдно наказание! Няма да стоим безучастно, когато гаврата с най-популярния клуб продължава!

Извън сметките на Моралес за срещата е единствено Макс Ебонг. Халфът получи червен картон в последните минути срещу Левски, след което Дисциплинарната комисия към БФС му наложи наказание за три срещи. Това пък вбеси армейското ръководство, което обжалва решението. Всички останали от състава на "червените" са на линия. Столичният тим влиза в кратък период с три мача - до 20 септември "червените" ще изиграят още две срещи. През седмицата излизат срещу Локомотив (София) в отложен мач, а на 20 септември гостуват на Локомотив (Пловдив).

Билетите за ЦСКА - Арда вече са в продажба
Билетите за ЦСКА - Арда вече са в продажба

Арда от своя страна записва много добър сезон до момента, като отборът държи петата позиция в класирането, с равни точки с четвъртия ЦСКА 1948. Преди седмица отборът на Александър Тунчев записа втората си загуба в шампионата - срещу Ботев (Пловдив) с 2:3. Първата беше в края на юли срещу ЦСКА 1948 в Бистрица.

Мечтата на "червена" България е факт! ЦСКА обяви кога се завръща на "Армията"
Мечтата на "червена" България е факт! ЦСКА обяви кога се завръща на "Армията"

ЦСКА - Арда (Кърджали)

Съдия: Михаел Павлов
Начало: 21:15 часа
Стадион: "Васил Левски", София

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