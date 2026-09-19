Септември ще опита да вгорчи настроението на Ботев (Пд)

В мач от 10-ия кръг на efbet Лига Септември София приема Ботев Пловдив на стадион "Васил Левски". Срещата е насрочена от 16:30 часа. Домакините се намират на 9-о място във временното класиране, докато гостите от Пловдив заемат 6-ата позиция.

Септември София влиза в двубоя след две поредни загуби в първенството – с 1:2 от Лудогорец и с 2:3 от Ботев (Враца). Преди това тимът, воден от Шимао Фрейташ, завърши наравно 1:1 със Славия и записа победи над ЦСКА 1948 (1:0) и Спартак (Варна) (0:1). В момента столичани имат събран актив от 8 точки след 9 изиграни мача (2 победи, 2 равенства и 5 загуби) с голова разлика 8:15.

Ботев Пловдив пристига в София в добра серия от две последователни победи – 2:0 срещу Локомотив (Пловдив) и 3:2 срещу Арда (Кърджали). Преди това възпитаниците на Станислав Генчев допуснаха поражения от Левски (1:3), Ботев (Враца) (0:1) и Лудогорец (0:2). Пловдивчани заемат 6-о място в класирането с 13 точки (4 победи, 1 равенство и 4 загуби) при голова разлика 13:14.

В последните пет официални мача между двата отбора предимството е на страната на Ботев Пловдив, който е спечелил три от срещите, а Септември София има две победи. В последния двубой между тях, игран през март 2026 г., Ботев Пловдив се наложи с 2:0 като домакин.

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