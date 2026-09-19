Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Септември ще опита да вгорчи настроението на Ботев (Пд)

Септември ще опита да вгорчи настроението на Ботев (Пд)

  • 19 сеп 2026 | 07:29
  • 1721
  • 0
Септември ще опита да вгорчи настроението на Ботев (Пд)

В мач от 10-ия кръг на efbet Лига Септември София приема Ботев Пловдив на стадион "Васил Левски". Срещата е насрочена от 16:30 часа. Домакините се намират на 9-о място във временното класиране, докато гостите от Пловдив заемат 6-ата позиция.

Септември София влиза в двубоя след две поредни загуби в първенството – с 1:2 от Лудогорец и с 2:3 от Ботев (Враца). Преди това тимът, воден от Шимао Фрейташ, завърши наравно 1:1 със Славия и записа победи над ЦСКА 1948 (1:0) и Спартак (Варна) (0:1). В момента столичани имат събран актив от 8 точки след 9 изиграни мача (2 победи, 2 равенства и 5 загуби) с голова разлика 8:15.

Ботев Пловдив пристига в София в добра серия от две последователни победи – 2:0 срещу Локомотив (Пловдив) и 3:2 срещу Арда (Кърджали). Преди това възпитаниците на Станислав Генчев допуснаха поражения от Левски (1:3), Ботев (Враца) (0:1) и Лудогорец (0:2). Пловдивчани заемат 6-о място в класирането с 13 точки (4 победи, 1 равенство и 4 загуби) при голова разлика 13:14.

В последните пет официални мача между двата отбора предимството е на страната на Ботев Пловдив, който е спечелил три от срещите, а Септември София има две победи. В последния двубой между тях, игран през март 2026 г., Ботев Пловдив се наложи с 2:0 като домакин.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Созопол с равен срещу дубъла на Ботев (Пловдив)

Созопол с равен срещу дубъла на Ботев (Пловдив)

  • 19 сеп 2026 | 03:05
  • 680
  • 0
Йорданов и Бастунов пропускат следващия мач на Вихрен

Йорданов и Бастунов пропускат следващия мач на Вихрен

  • 19 сеп 2026 | 02:51
  • 716
  • 0
Българин блесна с гол при разгромна победа в Нешънъл лийг

Българин блесна с гол при разгромна победа в Нешънъл лийг

  • 19 сеп 2026 | 01:55
  • 1193
  • 0
Юли Петков: Не бих казал, че ЦСКА 1948 ни надигра

Юли Петков: Не бих казал, че ЦСКА 1948 ни надигра

  • 18 сеп 2026 | 22:18
  • 1355
  • 3
Огнян Младенов: Най-важното беше да покажем характер и себераздаване

Огнян Младенов: Най-важното беше да покажем характер и себераздаване

  • 18 сеп 2026 | 22:08
  • 910
  • 0
Георги Русев: Реално погледнато не заслужавахме да победим

Георги Русев: Реално погледнато не заслужавахме да победим

  • 18 сеп 2026 | 22:05
  • 1634
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

България излиза срещу Германия в 1/8-финал на Евроволей 2026

България излиза срещу Германия в 1/8-финал на Евроволей 2026

  • 19 сеп 2026 | 06:16
  • 6846
  • 3
Две дузпи, куп намеси на ВАР, отменен гол и инфарктен успех за ЦСКА 1948 над Славия, викове "Оставка!" на стадиона

Две дузпи, куп намеси на ВАР, отменен гол и инфарктен успех за ЦСКА 1948 над Славия, викове "Оставка!" на стадиона

  • 18 сеп 2026 | 21:53
  • 42125
  • 103
Вълнуващ сблъсък в Кърджали

Вълнуващ сблъсък в Кърджали

  • 19 сеп 2026 | 07:15
  • 2067
  • 2
Байерн зарадва феновете си с вихрушка от красиви голове, специален рекорд на Кейн и хеттрик на Олисе

Байерн зарадва феновете си с вихрушка от красиви голове, специален рекорд на Кейн и хеттрик на Олисе

  • 18 сеп 2026 | 23:23
  • 25391
  • 277
Челси катастрофира срещу Брентфорд след рецитал на Игор Тиаго и компания след почивката

Челси катастрофира срещу Брентфорд след рецитал на Игор Тиаго и компания след почивката

  • 18 сеп 2026 | 23:55
  • 26228
  • 42