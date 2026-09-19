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Испанец и германец са фаворити за треньор на ЦСКА

  • 19 сеп 2026 | 09:10
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ЦСКА води заключителни преговори с испански и германски специалист за вакантния треньорски пост, пише "Тема Спорт". Именно един от тях се очаква да поеме армейците, докато до снощи Алексей Шпилевски бе с най-малки шансове от тримата основни фаворити.

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За 38-годишния специалист се разбра, че в сряда е посетил стадион "Българска армия" и тренировъчната база в Панчарево. Вчера пък друг от тях е разгледал базите на ЦСКА и е провел дълъг разговор в клубния офис.

Мненията за Шпилевски в червеното ръководство са доста противоречиви и това е изместило името му по-назад сред кандидатурите. Част от опасенията на отговорните фактори в клуба относно беларусина са свързани с редицата негативни мнения, получени от играчи, мениджъри и други футболни хора, запознати с неговата работа.

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За последно беларусинът бе треньор на руския Пари Нижни Новгород, който изпадна от местния елит. Най-силните престои на Шпилевски са в Кайрат и Арис Лимасол, с които става шампион на Казахстан и Кипър.

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев призна, че ръководството е разгледало доста дълъг списък с кандидатури след оставката на Христо Янев, като е свело вариантите до четирима специалисти.

Трима от тях бяха поканени за разговори в София, а финалното решение предстои да бъде взето съвсем скоро.

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