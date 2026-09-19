Созопол с равен срещу дубъла на Ботев (Пловдив)

Созопол направи равенство 0:0 при гостуването си на на Ботев (Пловдив) II в мач от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

Това бе първо равенство за небесносините от началото на сезона и то дойде при гостуване на младия тим на “канарчетата”.

Двубоят почти през цялото време премина под знака на сериозна битка, като и двата тима създадоха доста опасни ситуации, като за ФК Созопол те бяха през първото полувреме.

Домакините също създадоха няколко опасни атаки, но вратарят Михайло Шевера спаси всичко, включително опасен удар на Васил Иванов, останал сам срещу него.

През второто полувреме двубоят продължи да бъде интересен, като „жълто-черните“ създадоха няколко добри ситуации, при една от които след рикошет топката се отби в горната част на горната греда и излезе в аут.

Созопол също имаше възможност, но след пробив на Нгатта и центриране в малкото наказателно поле, защитник в последния момент изби топката от крака на Глен Хабимана.

В добавеното време имаше опасна ситуация пред вратата на Созопол, но главният съдия маркира нарушение в атака в наказателното поле, макар впоследствие топката все пак да премина голлинията.

В следващия си двубой на 26 септември (събота) Созопол е домакин на Секирово.



СНИМКА: ФК Созопол

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