Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Созопол
  3. Созопол с равен срещу дубъла на Ботев (Пловдив)

Созопол с равен срещу дубъла на Ботев (Пловдив)

  • 19 сеп 2026 | 03:05
  • 229
  • 0
Созопол с равен срещу дубъла на Ботев (Пловдив)

Созопол направи равенство 0:0 при гостуването си на на Ботев (Пловдив) II в мач от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

Това бе първо равенство за небесносините от началото на сезона и то дойде при гостуване на младия тим на “канарчетата”.

Двубоят почти през цялото време премина под знака на сериозна битка, като и двата тима създадоха доста опасни ситуации, като за ФК Созопол те бяха през първото полувреме.

Домакините също създадоха няколко опасни атаки, но вратарят Михайло Шевера спаси всичко, включително опасен удар на Васил Иванов, останал сам срещу него.

През второто полувреме двубоят продължи да бъде интересен, като „жълто-черните“ създадоха няколко добри ситуации, при една от които след рикошет топката се отби в горната част на горната греда и излезе в аут.

Созопол също имаше възможност, но след пробив на Нгатта и центриране в малкото наказателно поле, защитник в последния момент изби топката от крака на Глен Хабимана.

В добавеното време имаше опасна ситуация пред вратата на Созопол, но главният съдия маркира нарушение в атака в наказателното поле, макар впоследствие топката все пак да премина голлинията.

В следващия си двубой на 26 септември (събота) Созопол е домакин на Секирово.

СНИМКА: ФК Созопол

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Йорданов и Бастунов пропускат следващия мач на Вихрен

Йорданов и Бастунов пропускат следващия мач на Вихрен

  • 19 сеп 2026 | 02:51
  • 255
  • 0
Българин блесна с гол при разгромна победа в Нешънъл лийг

Българин блесна с гол при разгромна победа в Нешънъл лийг

  • 19 сеп 2026 | 01:55
  • 408
  • 0
Юли Петков: Не бих казал, че ЦСКА 1948 ни надигра

Юли Петков: Не бих казал, че ЦСКА 1948 ни надигра

  • 18 сеп 2026 | 22:18
  • 941
  • 1
Огнян Младенов: Най-важното беше да покажем характер и себераздаване

Огнян Младенов: Най-важното беше да покажем характер и себераздаване

  • 18 сеп 2026 | 22:08
  • 702
  • 0
Георги Русев: Реално погледнато не заслужавахме да победим

Георги Русев: Реално погледнато не заслужавахме да победим

  • 18 сеп 2026 | 22:05
  • 1198
  • 2
Две дузпи, куп намеси на ВАР, отменен гол и инфарктен успех за ЦСКА 1948 над Славия, викове "Оставка!" на стадиона

Две дузпи, куп намеси на ВАР, отменен гол и инфарктен успех за ЦСКА 1948 над Славия, викове "Оставка!" на стадиона

  • 18 сеп 2026 | 21:53
  • 31864
  • 98
Виж всички

Водещи Новини

Две дузпи, куп намеси на ВАР, отменен гол и инфарктен успех за ЦСКА 1948 над Славия, викове "Оставка!" на стадиона

Две дузпи, куп намеси на ВАР, отменен гол и инфарктен успех за ЦСКА 1948 над Славия, викове "Оставка!" на стадиона

  • 18 сеп 2026 | 21:53
  • 31864
  • 98
Четирима треньори пристигат в България, за да убедят шефовете на ЦСКА за поста на Янев

Четирима треньори пристигат в България, за да убедят шефовете на ЦСКА за поста на Янев

  • 18 сеп 2026 | 18:58
  • 56133
  • 85
Байерн зарадва феновете си с вихрушка от красиви голове, специален рекорд на Кейн и хеттрик на Олисе

Байерн зарадва феновете си с вихрушка от красиви голове, специален рекорд на Кейн и хеттрик на Олисе

  • 18 сеп 2026 | 23:23
  • 14256
  • 277
Челси катастрофира срещу Брентфорд след рецитал на Игор Тиаго и компания след почивката

Челси катастрофира срещу Брентфорд след рецитал на Игор Тиаго и компания след почивката

  • 18 сеп 2026 | 23:55
  • 12736
  • 37
Левски размисли за цените на билетите в Лига Европа, "сините" с обръщение към феновете си

Левски размисли за цените на билетите в Лига Европа, "сините" с обръщение към феновете си

  • 18 сеп 2026 | 19:04
  • 32507
  • 74
Григор показа характер и изведе България напред срещу Дания след обрат

Григор показа характер и изведе България напред срещу Дания след обрат

  • 18 сеп 2026 | 19:37
  • 33306
  • 50