Изпаднал в немилост в ЦСКА ще играе в бенефиса на Меси

Изпадналият в немилост в ЦСКА Тамиму Уору ще има паметно преживяване по време на прекъсването в първенството.

Левски - ЦСКА по здрач

Той получи повиквателна от националния отбор на Бенин за квалификациите за Купата на Африка срещу Буркина Фасо и Мавритания и контролата с Аржентина на 6 октомври от 23:00 ч.

Както е известно, двубоят на "Монументал" в Буенос Айрес ще е последен с националната фланелка за иконата Лионел Меси. Същото се отнася и за други двама световни шампиони за 2022 г. - Родриго Де Пол и Джовани Ло Селсо.

Десният бек Уору бе привлечен в ЦСКА под наем от Ботев Враца през лятото, но бе задраскан от Христо Янев още след първия си мач като титуляр срещу Ботев Пловдив, когато бе заменен още преди почивката.

Така той не е бил на терена от 27 юли, пише "Тема спорт".

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