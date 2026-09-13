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  3. Млади "моряци" спечелиха турнир в памет на Борислав Михайлов

Млади "моряци" спечелиха турнир в памет на Борислав Михайлов

  • 13 сеп 2026 | 15:26
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Момчетата от школата на Черно море спечелиха първото издание на новоучредения турнир в памет на легендарния български вратар Борислав Михайлов.

На финала Черно море се наложи над Лудогорец с 1:0 в двубой, игран под непрестанния дъжд на базата на школата на варненския клуб под Аспаруховия мост.

С турнира на практика бе открито и новото спортно съоръжение – стадион с реални размери и изкуствена настилка, изграден с финансовата подкрепа на БФС.

Президентът на БФС Георги Иванов награди младите таланти, а особено трогателен бе моментът, в който плакет получи младият вратар на Черно море – позицията, на която незабравимият Борислав Михайлов се превърна във футболна легенда.

Турнирът бе уважен от вицепрезидента на БФС Атанас Фурнаджиев и от председателя на Зоналния съвет на БФС – Варна, Георги Мирчев.

Първото издание на турнира остави не само спортни емоции, но и силен символен знак – младите футболисти да продължат традицията и да пазят паметта за големите имена на българския футбол.

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