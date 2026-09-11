11-те на Черно море и Локомотив (София)

Черно море посреща Локомотив (София) на старта на деветия кръг в efbet Лига. Двубоят на стадион "Тича" започва с първия съдийски сигнал на Кристиян Колев в 21:00 часа.

"Моряците" започнаха сезона много колебливо и до момента имат само един успех в шампионата - срещу Дунав (Русе) в края на миналия месец. Футболистите на Илиан Илиев разполагат само с четири точки в своя актив, което им отрежда предпоследното място в групата. Варненският тим имаше тежки гостувания: на Ботев (Враца), Ботев (Пловдив), ЦСКА 1948, ЦСКА и Локомотив (Пловдив), като загуби от последните четири отбора.

Извън сметките на Илиан Илиев за днешната среща ще бъде централният нападател Александър Колев, който има тежка контузия на глезена. Бившият стрелец на Левски и ЦСКА 1948 ще бъде аут от терена между три и шест месеца. Очаква се дебют да направи новото крило - Йоргос Понтику.

Локомотив (Сф) без Любо Пенев и на "Тича"

Стартови състави:

ЧЕРНО МОРЕ: 81 Кристиан Томов, 3 Живко Атанасов, 5 Лучиано Скуадроне, 8 Асен Дончев, 37 Венцислав Кърчев, 99 Идрис Бунаас, 24 Давид Телеш, 11 Мохамед Аши, 10 Селсо Лейтао, 71 Васил Панайотов, 19 Георги Лазаров,

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99 Мартин Величков, 5 Ерол Дост, 31 Красимир Станоев, 14 Ангел Лясков, 44 Божидар Кацаров, 7 Спас Делев, 3 Калоян Костов, 22 Реян Даскалов, 77 Кауе Алвеш, 9 Георги Минчев, 8 Иван Йорданов.

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