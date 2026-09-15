Теглят жребия за Купата на Елита

Жребият за първия турнир за Купата на Елита ще бъде изтеглен тази вечер в 19:00 часа. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига анонсираха новия турнир, който събира осем отбора от родния елит, в директна битка за трофей.

В първото издание на надпреварата ще участват първите осем от миналия шампионат - Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Ботев (Пловдив), Локомотив (Пловдив), Черно море, Арда (Кърджали) и Ботев (Враца), който ще участва вместо Лудогорец, който отказа участие в турнира.

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