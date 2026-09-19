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Ще успее ли Георги Чиликов да измъкне Дунав от кризата?

  • 19 сеп 2026 | 07:05
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Ще успее ли Георги Чиликов да измъкне Дунав от кризата?

Дунав и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига. Мачът на Градския стадион в Русе е от 14:00 ч. и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.

"Драконите" се намират в дъното на класирането с едва 4 точки, докато гостите имат 8 в актива си и заемат 10-ото място. "Синьо-белите" изпитват сериозни затруднения от началото на сезона и това доведе до раздялата с Емануел Луканов. Начело на тима се завърна Георги Чиликов, с който Дунав спечели промоцията за елита.

Вторият му престой започва с домакинство на отбора, воден от Тодор Симов, който е в серия от две поредни срещи без загуба. В последния кръг врачани спряха Левски с нулево равенство на стадиона под връх Околчица. Сега "зелените" ще направят всичко възможно да затвърдят доброто впечатление с трета победа през настоящата кампания.

Чиликов се завърна начело на Дунав (Русе)
Чиликов се завърна начело на Дунав (Русе)

Русенци все още търсят първия си успех у дома, а добрата новина е, че след изтърпяно наказание се завръща бранителят Кириякос Антониу.

В лагера на Ботев няма сериозни кадрови проблеми и Симов ще може да разчита на най-добрите си футболисти днес.

Дунав (Русе) - Ботев (Враца)

Начало: 14:00 часа
Съдия: Любослав Любомиров
Стадион: Градски стадион, Русе

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