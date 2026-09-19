Ще успее ли Георги Чиликов да измъкне Дунав от кризата?

Дунав и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в двубой от 10-ия кръг на efbet Лига. Мачът на Градския стадион в Русе е от 14:00 ч. и ще бъде ръководен от Любослав Любомиров.
"Драконите" се намират в дъното на класирането с едва 4 точки, докато гостите имат 8 в актива си и заемат 10-ото място. "Синьо-белите" изпитват сериозни затруднения от началото на сезона и това доведе до раздялата с Емануел Луканов. Начело на тима се завърна Георги Чиликов, с който Дунав спечели промоцията за елита.
Вторият му престой започва с домакинство на отбора, воден от Тодор Симов, който е в серия от две поредни срещи без загуба. В последния кръг врачани спряха Левски с нулево равенство на стадиона под връх Околчица. Сега "зелените" ще направят всичко възможно да затвърдят доброто впечатление с трета победа през настоящата кампания.
Чиликов се завърна начело на Дунав (Русе)
Русенци все още търсят първия си успех у дома, а добрата новина е, че след изтърпяно наказание се завръща бранителят Кириякос Антониу.
В лагера на Ботев няма сериозни кадрови проблеми и Симов ще може да разчита на най-добрите си футболисти днес.
Начало: 14:00 часа
Съдия: Любослав Любомиров
Стадион: Градски стадион, Русе