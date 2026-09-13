Олег Плотницкий: В друг ден не съм сигурен дали щяхме да успеем да победим по този начин

Звездата на Украйна Олег Плотницкий призна след победата над България с 3:1 гейма на ЕвроВолей 2026 в София, че е щастлив, макар че в друг ден не е сигурен дали са щели да успеят да победят по този начин

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"Победата ни дойде от стабилното посрещане и на начина, по който играхме на висока топка. Просто бяхме по-добрият отбор, макар че в друг ден не съм сигурен дали щяхме да успеем да победим по този начин. Определено сме щастливи, но успехът ни се крепеше най-вече на атаките на висока топка, което обикновено не е най-силната ни страна, и на силния сервис. България изпълняваше сервис изключително добре, на моменти дори не виждах как идва топката", сподели Плотницкий пред сайта на CEV.

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Снимки: CEV.EU

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