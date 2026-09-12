България срещу Украйна в първия важен тест на ЕвроВолей 2026 в София

След двете категорични победа си по 3:0 срещу Северна Македония и Португалия, днес волейболистите от националния отбор на България ще се изправят пред първото си по-сериозно изпитания на ЕвроВолей 2026, на което страната ни е съдомакин.

Първи важен тест за България на Евроволей в София

Съперник на "лъвовете" в третия им мач от Група В ще бъде съставът на Украйна, който до момента също има две победи от два мача. Срещата между двата тима е днес от 19,00 часа в зала "Арена София".

България с перфектна втора победа на ЕвроВолей 2026 пред 11 000 зрители в София

Победата срещу Украйна ще бъде много важна за България, за да има реален шанс воденият от Джанлоренцо Бленджини тим да се бори за първото място в крайното класиране в групата.

Украйна с чиста победа срещу Северна Македония на ЕвроВолей 2026 в София

В последната среща между двата тима България спечели с 3:1 гейма в среща от тазгодишната Лига на нациите, играна на 27 юни в Любляна.

Олег Плотницкий пред Sportal.bg: Днес ще победи този отбор, който по-добре бие сервис и посреща по-добре

БЪЛГАРИЯ - УКРАЙНА 0:0 (0:0)

БЪЛГАРИЯ: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Илия Петков - Жасмин Величков-либеро

Старши треньор: ДЖАНЛОРЕНЦО БЛЕНДЖИНИ

УКРАЙНА: Юрий Синиця, Васил Тупчий, Олег Плотницкий, Евгений Кисилюк, Юрий Семенюк, Денис Велецкий - Олександър Бойко-либеро

Старши треньор: РАУЛ ЛОСАНО.

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