Алекс Грозданов: Сервисът беше основната разлика

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов заяви след загубата с 1:3 от Украйна на Европейското в София, че основната разлика между двата тима днес е дошла във фазата на сервис и посрещане. Именно в тези два елемента украинците превъзхождаха „лъвовете“, като това се вижда много ясно от статистиката.

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„Доста не ни достигна. Имахме огромни проблеми на посрещане, предполагам всичко мои колеги са го казали. Това беше основната разлика, техният сервис“, заяви капитанът на „лъвовете“.

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Снимки: Startphoto