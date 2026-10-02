Шести български волейболист ще играе в елита на Турция

Младежкият национал Огнян Христов ще продължи кариерата си в турския елит.
20-годишният посрещач е ново попълнение на Истанбул Генчлик и вече е регистриран в официалната система на Ефелер Лига 2026/27.
Христов е вписан като състезател на Истанбул Генчлик с №85. Турският клуб все още не е представил официално българина, но регистрацията му в системата на първенството потвърждава преминаването.
Роденият на 24 февруари 2006 година Христов е висок 203 сантиметра и играе като посрещач. През миналия сезон той защитаваше цветовете на Дунав (Русе), където играеше като преотстъпен от Берое 2016.
Христов има сериозен опит с националните отбори на България при подрастващите. Той беше част от състава на България U21 на Световното първенство през 2025 година в Китай, а през 2024 година стана европейски вицешампион с младежкия ни национален отбор.
В Истанбул Генчлик българинът попада в сериозна конкуренция на поста. Най-известното име сред посрещачите е 39-годишният бивш нидерландски национал Дик Коой. В състава са още турците Батуралп Бурак Гюнгьор, Ясин Айдън и Берат Таха Маса. Сред чужденците личи и името на унгарския диагонал Кристиан Падар.
Христов става шестият български волейболист в турския елит през сезон 2026/27.
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