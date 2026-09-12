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  3. Алекс Николов: Олег Плотницкий им изнесе мачът

Алекс Николов: Олег Плотницкий им изнесе мачът

  • 12 сеп 2026 | 22:30
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Алекс Николов се отчете с цели 27 точки, но и това не стигна на България да се пребори с Украйна на Европейското първенство в София. След загубата с 1:3 родният национал заяви, че големият кос на Украйна е бил Олег Плотницкий, който направи цели 7 аса.

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„Плотницкий им изнесе мачът. Във всички геймове, в които те ни побеждаваха, той правеше по 3-4 аса. Така че, ще се опитаме да спасяваме по-добре другия път. Но той вкарваше наистина невероятни сервиси, това е истината и заслужаваше днес той да спечели, така че... В третия гейм той просто не успя да вкара сервис и затова ги бихме, това беше разликата“, коментира родният посрещач.

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Снимки: Борислав Трошев

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