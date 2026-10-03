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Волейболните шампиони от Левски тръгнаха с категорично 3:0 на турнир в Гърция

  • 3 окт 2026 | 14:19
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Шампионът на България по волейбол Левски записа чиста победа на старта на предсезонния контролен турнир в гръцкия град Флорина. Волейболистите, водени от старши треньора Николай Желязков, надделяха над Ираклис с 3:0 гейма. В отделните части „сините“ се наложиха с 25:22, 25:21 и 25:20.

Най-резултатен за българския тим бе Гордан Люцканов, който приключи мача с 14 точки (1 ас, 1 блок). Кристиян Титрийски допринесе с 11 точки (1 блок), а капитанът Тодор Скримов добави 9 точки, като бе отличен на сервис (3 аса, 3 блока). Програмата на столичани в надпреварата продължава с двубой срещу ПАОК, а в неделя е последният им мач срещу домакините от Ифестос.

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