Дея представи Цветан Соколов

Дея спорт (Бургас) представи днес официално бившия капитан на националния отбор Цветан Соколов, както и нов спонсор.

Цветан Соколов изкълчи глезен

“Връщам се да играя в България след 18 годишна пауза. Проектът на “Дея” ме спечели. Ще гоня първа титла у нас. Сглобихме боеспособен състав, който ще е конкурентен на водещите тимове”, заяви на пресконференция Цветан Соколов, който ще играе с №19.

36-годишният диагонал призна, че травмата в глезена не е особено сериозна и ще поднови пълноценни тренировки до 4-5 дни.

“Идването на играч от световна класа като Цветан е нещо извънземно за България”, призна Валентин Братоев.

Президентът на тима д-р Александър Маджуров обяви, че пенсионери и деца до 7 години ще влизат гратис на мачовете в зала “Младост”. Масовите билети ще са на цена от 5 евро, а срещу символичното едно евро ще е достъпът за мачовете за всички ученици.

Освободен е бразилецът Виктор Алкантара Витао.

"24 часа"

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