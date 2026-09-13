Раул Лосано: Сервисът реши мача! Направихме по-малко грешки

Селекционерът на мъжкия национален отбор на Украйна Раул Лосано сподели след победата над България с 3:1 гейма на ЕвроВолей 2026 в София, че тимът му е сервирал страхотно и е направил по-малко грешки от България и това е била малката разлика.

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"България е наистина голям отбор и мачът показа, че двата тима са много равностойни. За мен има три големи отбора, специално на сервис - Украйна, България и Полша, и който се представи по-добре на блок-защита, може да спечели. Днес (б.р. снощи) моят отбор сервира страхотно и направи по-малко грешки от България и това беше малката разлика. Олег (б.р. Плотницкий) беше прекрасен и на сервис, и в атака. Мачът беше общо взето престрелка между Олег и Александър Николов. И двамата Николови са страхотни играчи", каза Лосано пред камерата на Sportal.bg след мача.

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"Първо ще мислим за Португалия, а след това за мача с Полша", завърши селекционерът на Украйна.

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Снимки: Борислав Трошев