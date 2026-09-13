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  3. Симеон Николов: Не ме е страх да кажа, че искам да стана европейски шампион

Симеон Николов: Не ме е страх да кажа, че искам да стана европейски шампион

  • 13 сеп 2026 | 14:29
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"Не ме е страх да кажа, че искам да стана европейски шампион. И на себе си съм казал, че ще умра на игрището, докато нося България в сърцето". Това заяви в специално интервю за bTV волейболната звезда Симеон Николов.

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"Лъвовете" постигнаха две победи с по 3:0 срещу Северна Македония и Португалия, преди да загубят с 1:3 от Украйна и заемат третото място във временното класиране в Група В на ЕвроВолей 2026. Мечтата остава жива, въпреки поражението късно снощи.

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"Не трябва да гледаме колко хора ни харесват, че да искаме да играем. Ние всички искаме, винаги сме го искали. Като си го представя в главата си, си казвам "Стегни се. Това искаш да направиш за България. За всички, които бяха там". Не ми трябва телефонът, за да видя. Тези неща не се забравят. Те се помнят и помагат", върна се Николов към посрещането в София на отбора, който стана световен вицешампион преди година.

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"Не ме е страх да кажа, че ще дам всичко. Не ме е страх дори да се проваля, защото това е спортът, това е животът... И така е целият отбор. Пожелавам си да направим България горда, защото заслужава."

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"Винаги съм си мислел, че не трябва да ме е страх да кажа, че искам да съм световен, европейски шампион, най-добрия в света. Даже понякога е хубаво да го кажеш някъде, да те чуят хората, така че, когато си малко мързелив или нещо те боли, да си знаеш какво си казал. Моя отговорност е да отида и да свърша работата."

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"Ние ще направим каквото зависи от нас. Искаме повече от всички да се върнем на Паметника, да има емоции, хората да са щастливи. Вярвам, че ще го направим. Вярвам, че България ще бъде там, където трябва, пък ако не стане, ще знаем, че ние - тези 14 човека в отбора, носим отговорността. Но много неща казах. Сега е време да го покажем!", заяви разпределителят.

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btvsport.bg

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Снимки: Борислав Трошев

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