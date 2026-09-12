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Джанлоренцо Бленджини: И ние играхме добре, но Украйна бе по-добра от нас

  • 12 сеп 2026 | 22:52
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Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини призна след тежката първа загуба на ЕвроВолей 2026 в София - 1:3 от Украйна, че са играли добре, но украинците са били по-добре. Бленджини допълни, че това, което им трябва, за да израстват, е постоянство.

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"Ако трябва да търсим някакъв технически причини за загубата, това са сервисът и посрещането. И ние сервирахме добре, но не толкова постоянно като тях. Техният сервис беше много, много силен и това е най-голямата разлика. И Плотницкий изигра много силен мач, но знаехме, че ще е така, защото е един от топ играчите на първенството. Трябва да бъдем много по-постоянни в такива мачове срещу такива отбора, които играят финали на VNL. Трябва да покажем постоянство за два часа, два часа и половина в различните ситуации. Това е начинът да израстваме и да имаме някакви възможности. Днес те бяха по-добри от нас", коментира Бленджини пред медиите.

"Амбициите ни продължават да бъдат да се развиваме и да продължим процесът, който започнахме преди три години - да се опитваме да надграждаме, да се опитваме да израстваме като постоянство, но и в ранкинга. Да, целта ни е да се класираме за Олимпиадата, но сега сме в състезанието и трябва да мислим за всеки следващ ден. Ако ме питате, сега не мисля за мача с Полша, а за Израел. Това, което ни трябва, за да израстваме, е постоянство и трябва да се фокусираме върху това."

"Най-важното за треньорът е да използва потенциала на играчите и да балансира по възможно най-добрия начин. В националния отбор не можеш да отидеш и да си купиш играч. Това са българските играчи и аз съм щастлив с тези невероятни момчета. Трябва да балансираш и да правиш каквото можеш, за да израства и да се подобравя играта на отбора. Това е моята отговорност - да намеря точния баланс за сега и в бъщето, защото тези играчи имат много голямо бъдеще", завърши селекционерът на България.

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Снимки: Борислав Трошев

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