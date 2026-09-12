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  3. Преслав Петков: На украинците им влезна сервисът и това се отрази на посрещането ни

Преслав Петков: На украинците им влезна сервисът и това се отрази на посрещането ни

  • 12 сеп 2026 | 21:48
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Преслав Петков се включи силно от пейката при загубата на България от Украйна с 1:3 на Европейското първенство в София, отчитайки се с 4 точки. След мача централният блокировач посочи силния сервис на съперника като решаващия фактор в днешната битка.

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„На украинците им влезна сервисът и нашето посрещане беше по-скоро към минус. Сигурен съм, че ще изчистим тези грешки до мача с Израел и тези моменти ще станат точки за нас. Очакванията за мача с Полша са ми едни, пълна зала и да зарадваме феновете, но първо да мине мачът с Израел“, каза Петков.

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Снимки: Startphoto

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