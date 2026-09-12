Аспарух Аспарухов: Разликата дойде при изпълнението на сервис

Нападателят в българския национален отбор по волейбол Аспарух Аспарухов призна, че до този момент играта на световните вицешампиони на Евро 2026 не се получава. Влезлият като резерва състезател се надява на по-силни изяви в следващите мачове от турнира в София след загубата с 1:3 срещу Украйна.

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"Разликата дойде от сервиса на Плотницкий. Направи неспасяеми точки. През останалото време ги надигравахме, но при този начален удар ни беше доста трудно. Имаме голям резерв на начален удар и на блок, но за момента не се получават нещата. Дано покажем това, което можем, в следващите мачове и нещата да се получат. Това е част от играта. Адреналинът е неописуем в тази зала. Доста е трудно. Генерално за всички е трудно, но това ни е работата. Трябва да дадем максимума. Феноменално е да играем пред пълна зала", заяви Аспарухов след двубоя срещу украинския тим.

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Снимки: Startphoto