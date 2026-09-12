Жасмин Величков: Допуснахме прекалено много директни точки от сервис

Либерото на националния отбор на България Жасмин Величков определи слабото посрещане като основната причина за поражението на „лъвовете“ с 1:3 от Украйна на ЕвроВолей в София.

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„Не ни достигна посрещането, колкото и смешно да звучи. Допуснахме прекалено много директни точки от сервис. Знаехме, че бият силен сервис и трябваше да задържим топката в игра, но не се справихме. Плотницкий общото взето ни разби, затова загубихме“, каза Величков.

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Снимки: Борислав Трошев