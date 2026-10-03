Металург се наложи над Пирин Разлог на старта на турнира ProPlay в Перник

Волейболен клуб Металург започна с победа 3:1 (25:21; 25:17; 17:25; 25:16) в турнира ProPlay в Перник, който се играе в зала „Борис Гюдеров“. Домакините посрещнаха състава на Пирин Разлог.

Мачът започна равностойно, като резултатът се движеше точка за точка в първия гейм. Металург успя да се наложи в първия гейм с 25:21.

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Във втората част отново двата тима се движеха точка за точка, като в средата на частта домакините от Перник успяха да се откъснат и да натрупат aванс, който ги изведе до крайното 25:17.

По идентичен начин започна и третият гейм, като гостите от Разлог взеха преднина при 4:6. Водачеството продължи до края на частта. Пирин успя да спечели гейма с 17:25.

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В последния гейм волейболистите от Металург без проблем спечелиха с 25:16.

Председателят на Управителния съвет на Металург Мирослав Илиев коментира за БТА, че е доволен от резултата и от така поставеното начало на турнира.

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„Въпреки че са нов отбор, момчетата се справят добре. Тепърва ще се нагаждат и ще изглаждат детайли в играта. В контролните срещи правим 3:2 срещу Левски, победихме Славия, а сега и Пирин – това означава, че добре работим и отборът върви в правилната посока“, каза още Илиев.

Мариян Наков от Металург взе индивидуалния приз „Играч на мача“.

На 4 октомври от 16:00 часа е предвиден мачът за третото място, а от 18:30 часа ще започне финалът.

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