Алекс Грозданов: Чаках 14 години, за да видя отново как България гори за волейбол

Капитанът на националния отбор по волейбол на България Алекс Грозданов публикува емоционално послание в социалните мрежи след края на мачовете на „трикольорите“ в София. Централният блокиращ изрази своята благодарност към феновете за подкрепата в „Арена София“. Капитанът призна, че отпадането пред родна публика е било болезнено, но именно феновете са дали кураж на отбора.

След мачовете с националната фланелка за Алекс Грозданов предстоят и важни битки на клубно ниво. Капитанът на националите и неговият клуб Богданка ЛУК (Люблин) ще защитават Купата на Полша в Краков.

Алекс Грозданов и Богданка (Люблин) ще защитават Купата на Полша в Краков

Градът отново ще бъде домакин на финалния турнир за трофея — четирите отбора, които ще останат в битката, ще се съберат в "Таурон Арена" на 23 и 24 януари 2027 г. През миналия сезон тимът от Люблин спечели Купата на Полша за първи път в историята си именно в Краков пред близо 13 000 зрители.

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