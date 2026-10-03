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Нефтохимик грабна Купа „Стара Загора“ след 3:0 над Войводина

  • 3 окт 2026 | 21:29
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Нефтохимик грабна Купа „Стара Загора“ след 3:0 над Войводина

Нефтохимик 2010 спечели първия си предсезонен трофей за сезон 2026/27, триумфирайки в турнира за Купа „Стара Загора“. В зала „Иван Вазов“ възпитаниците на Иван Станев записаха трета поредна победа, след като се наложиха с 3:0 (25:20, 30:28, 25:21) над сръбския гранд Войводина (Нови Сад). С този успех бургазлии си осигуриха първото място в подготвителната надпревара за Winbet Супер Волей още преди последния мач от турнира между Берое и ЦСКА.

Нефтохимик с чист успех над Берое, ще гони трофея "Купа Стара Загора"
Нефтохимик с чист успех над Берое, ще гони трофея "Купа Стара Загора"

В състава на бургазлии Димитър Василев започна като титуляр на мястото на Адам Бартош. Нефтохимик контролираше първата част за 25:20, а най-драматичен бе вторият гейм, спечелен с 30:28 след четири поредни точки на Стефан Скакич и решаваща атака на Василев. В третия гейм отборът не допусна обрат и затвори срещата с 25:21.  

Най-резултатен за победата бе Стоян Димитров с 16 точки (1 ас, 1 блок).

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