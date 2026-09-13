Мартин Атанасов: Изпитахме трудности да се справим с мощните им сервиси и това се оказа решаващото

Националът Мартин Атанасов каза след тежката първа загуба на ЕвроВолей 2026 в София - 1:3 от Украйна, че са изпитали трудности да се справят с мощните им сервиси и това се оказало решаващото.

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"Украйна се представи отлично на сервис и блокада. Ние също сервирахме добре, но те се справиха много по-успешно с посрещането на нашите сервиси и бяха далеч по-ефективни при високите топки. Като отбор просто не бяхме толкова ефективни в атака, колкото обикновено. Изпитахме трудности да се справим с мощните им сервиси и това се оказа решаващото", сподели Атанасов пред сайта на CEV.

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Снимки: Борислав Трошев