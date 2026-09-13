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  3. Тимофей Полуян: Показахме малко по-добър волейбол от България

Тимофей Полуян: Показахме малко по-добър волейбол от България

  • 13 сеп 2026 | 15:51
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Националът на Украйна Тимофей Полуян заяви след победата над България с 3:1 гейма на ЕвроВолей 2026 в София, че са очаквали да бъде тежък мач, но са показали малко по-добър волейбол от България.

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"Както казах преди, очаквахме да бъде тежък мач и наистина беше такъв. Беше хубаво, че запазихме концентрацията до края на мача и това ни помогна да спечелим, каза Полуян пред камерата на Sportal.bg след мача.

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"Разбира се, че искаме да спечелим и срещу Полша, но първо мислим как да си починем. Имаме почивен ден и трябва да мислим как да го използваме по най-добрия начин", завърши украинският национал.

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