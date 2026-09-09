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  3. Тодор Батков: Левски е в по-добро състояние, но това все пак е футбол! Може да има нова "синя приказка"

Тодор Батков: Левски е в по-добро състояние, но това все пак е футбол! Може да има нова "синя приказка"

  • 9 сеп 2026 | 18:12
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Бившият собственик на Левски Тодор Батков очаква с добро настроение предстоящия сблъсък с ЦСКА за Суперкупата на България. Той смята, че „сините“ се намират в по-добро състояние, но е категоричен, че във футбола всичко е възможно.

Илиян Стефанов: Всеки мач между двата отбора е важен, надявам се българин да вкара победния гол
Илиян Стефанов: Всеки мач между двата отбора е важен, надявам се българин да вкара победния гол

„Добро настроение. Очаквам да тръгнем за Суперкупата. Левски е в доста по-добро състояние. Това все пак е футбол. Може да има нова „синя приказка“.

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Майкъла: Няма такъв случай преди мач да си подадеш оставка, само при нас такава глупост може да стане

Отборите в Европа са преодолими, с изключение на Милан. Опънахме се на Залцбург преди години.

Надявам се Левски да има нов стадион. Бостанджиев е сериозен човек и нашият стадион ще бъде доста по-голям от този на ЦСКА. Днес ще бием!“.

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