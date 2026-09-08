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Левски обяви Христов с Felicita и "Петко льо, капитанине" - срокът на договора е любопитен

  • 8 сеп 2026 | 17:49
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Левски обяви привличането на Петко Христов. "Сините" публикуваха клип с националния защитник, който идва на "Герена" под наем от Специя. Любопитен е срокът на договора на футболиста - за три месеца с опция за удължаване до края на сезона. "Добре дошъл у дома, Петко!", написаха шампионите на страницата на клуба във "Фейсбук", а за фон избраха италианския поп хит от 80-те години Felicita и "Петко льо, капитанине!" в изпълнение на Васил Михайлов.

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"ПФК „Левски“ подписа договор със защитника Петко Христов. Футболистът е преотстъпен от италианския клуб „Специя“ до края на 2026 г. с опция за продължаване до края на сезон 2026/27. Петко Христов е роден на 1 март 1999 година в София. Юношата на „Левски“ започва в академията на клуба, а през 2013 година преминава в „Славия“. Дебютира за клуба през лятото на 2016 година и записва 31 мача и 1 гол. През лятото на 2017 година преминава в италианския „Фиорентина“, където се състезава за юношеската формация на клуба до 19 години, записвайки 29 мача и 2 гола.

През лятото на 2018 година е преотстъпен в друг италиански клуб – „Тернана“, като записва 14 мача и 1 гол. През лятото на 2019 година е отдаден под наем на друг отбор от страната – „Бишелие“, с чийто екип изиграва 26 мача. През септември на 2020 е преотстъпен на друг италиански клуб – „Про Верчели“, където записва 36 мача и 2 гола. През лятото на 2021 година преминава в друг отбор от страната – „Специя“, с чийто екип изиграва 118 мача и вкарва 6 гола.

В началото на 2023 година е отдаден под наем за 6 месеца в друг италиански клуб – „Венеция“, където записва 12 мача.Петко Христов е неизменна част от националните отбори на България. Той записва 14 мача за селекцията до 17 и 15 срещи за тази до 19 години. За младежкия национален отбор на страната ни има 18 мача. Христов е част от представителния отбор на България, като до този момент е изиграл 22 мача с националната фланелка.ПФК „Левски“ приветства с добре дошъл отново на стадион „Георги Аспарухов“ Петко Христов и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка.", написаха "сините" на своя официален сайт.

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