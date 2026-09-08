Още две от звездите на Левски подписват нови договори

Ръководството на Левски е много близо до удължаване на договора на пореден ключов футболист - Майкон, твърди “Тема Спорт”. Настоящото споразумение на бразилеца с клуба изтича с края на сезона. Преговори между двете страни за нов договор стартираха точно преди година. Оттогава досега те няколко пъти бяха замразявани. А в края на миналата кампания се стигна до момент, в който продажбата на 26-годишния футболист се считаше за неизбежна, за да може клубът да получи добра сума за него. В крайна сметка обаче собствеността в Левски се смени, а с идването на новия бос Атанас Бостанджиев бюджетът бе повишен. Затова и “сините” не трансферираха левия бек, който е ползван от Хулио Веласкес и в халфовата линия. И решиха да го задържат дори той да не удължи контракта си.

Напоследък преговорите между двете страни са форсирани и вече са в заключителна фаза. Очаква се в близките дни ръководството да постигне успех и да обяви, че Майкон ще преподпише най-малко до лятото на 2028 година. Бразилецът бе привлечен през лятото на 2024 година, още преди края на сезон 2023/24. Той има на сметката си 81 двубоя за Левски във всички турнири, в които е отбелязал 5 гола.

Макун преподписа с Левски

“Сините” са на път да обвържат с нов контракт и друг бразилец - нападателят Евертон Бала. Неговата ситуация е като тази на сънародника му Майкон. Евертон неведнъж е обявявал, че на „Герена“ се чувства като у дома си. Той има принципна договорка с клуба за удължаване на взаимоотношенията.

Това лято доста основни играчи се врекоха във вярност на Левски. Пръв това стори Кристиан Димитров, който преди това беше преподписал зимата. Той обаче получи по-добри условия, както и капитанската лента. След това контрактите си удължиха още Светослав Вуцов, Гашпер Търдин, Алдаир и Кристиан Макун.

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Снимки: Startphoto