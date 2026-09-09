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Петко Христов: Отдавна преговарях с г-н Костадинов, но имаше пречки със Специя

  • 9 сеп 2026 | 09:44
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Последното ново попълнение на Левски Петко Христов говори пред клубната телевизия на "сините" след преминаването си на "Герена". Бранителят разкри, че отдавна води преговори със спортния директор Георги Костадинов, но е имало няколко пречки със Специя.

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"Чувствам се специално. Да се върна отново в България и да играя в Левски, е нещо специално за мен. Радвам се, че съм тук. Нямам търпение да изляза на стадиона. Отдавна преговарях с господин Костадинов, но имаше няколко пречки със Специя - документално, чисто формално. От два дни съм в София, правя прегледи и засега всичко е наред.

В последните години следя българското първенство, следя как играе Левски. Откакто е новият треньор, възходът се вижда. Отборът е много сплотен от това, което виждам и съм говорил с момчетата, които познавам. Това се вижда на терена и по успехите, които постига тимът.

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Все още не съм имал възможност да говоря с Хулио Веласкес, тъй като в последните дни Левски имаше важни мачове и нямахме възможност да разговаряме. Вуцов го познавам от Славия и националния отбор, Кристиан Димитров и Ради Кирилов също. Нямам търпение да сме в една съблекалня заедно с тях.

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Мисля, че това са цели на голям клуб като Левски и няма какво да коментирам дали ще защитаваме титлата, или не. Левски излиза за победа във всеки един мач и да се бори за челните места. Очаквам Левски да победи. Нямам търпение да съм на терена, на стадиона, където треньорът прецени, за да помогна на отбора и да усетя “синята” публика.

След дълги години в чужбина се завръщам в Левски - клуб с амбиции, клуб със задължения, които трябва да спазваш, когато си на терена. Мога да обещая, че ще дам всичко от себе си", сподели Христов.

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