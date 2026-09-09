Петко Христов: Отдавна преговарях с г-н Костадинов, но имаше пречки със Специя

Последното ново попълнение на Левски Петко Христов говори пред клубната телевизия на "сините" след преминаването си на "Герена". Бранителят разкри, че отдавна води преговори със спортния директор Георги Костадинов, но е имало няколко пречки със Специя.

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"Чувствам се специално. Да се върна отново в България и да играя в Левски, е нещо специално за мен. Радвам се, че съм тук. Нямам търпение да изляза на стадиона. Отдавна преговарях с господин Костадинов, но имаше няколко пречки със Специя - документално, чисто формално. От два дни съм в София, правя прегледи и засега всичко е наред.

В последните години следя българското първенство, следя как играе Левски. Откакто е новият треньор, възходът се вижда. Отборът е много сплотен от това, което виждам и съм говорил с момчетата, които познавам. Това се вижда на терена и по успехите, които постига тимът.

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Все още не съм имал възможност да говоря с Хулио Веласкес, тъй като в последните дни Левски имаше важни мачове и нямахме възможност да разговаряме. Вуцов го познавам от Славия и националния отбор, Кристиан Димитров и Ради Кирилов също. Нямам търпение да сме в една съблекалня заедно с тях.

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Мисля, че това са цели на голям клуб като Левски и няма какво да коментирам дали ще защитаваме титлата, или не. Левски излиза за победа във всеки един мач и да се бори за челните места. Очаквам Левски да победи. Нямам търпение да съм на терена, на стадиона, където треньорът прецени, за да помогна на отбора и да усетя “синята” публика.

След дълги години в чужбина се завръщам в Левски - клуб с амбиции, клуб със задължения, които трябва да спазваш, когато си на терена. Мога да обещая, че ще дам всичко от себе си", сподели Христов.

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